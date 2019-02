Capri. Dal 10 febbraio chiudono quattro bar della Piazzetta. Disapprovazione da parte dell’Amministrazione Comunale

Capri. Dalla prossima settimana la Piazzetta di Capri sarà più spoglia grazie alla chiusura di quattro bar. L’Amministrazione Comunale ha espresso chiaramente il proprio disappunto con un post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo “La Primavera: “A seguito degli incontri svolti nelle scorse settimane abbiamo constatato che, a partire dal prossimo 10 febbraio fino all’inizio del mese di marzo, è intenzione dei gestori dei bar della Piazzetta non garantire l’apertura neppure di un esercizio, con l’unica eccezione del Bar Alberto. Abbiamo inviato ai gestori di tali esercizi una nota con cui esprimiamo il profondo disappunto per una decisione che, a parer nostro, dimostra indifferenza nei confronti di una Comunità tutta, tra l’altro titolare del suolo pubblico sul quale sono esercitate tali attività. Si tratta certamente di una pagina tutt’altro che positiva della storia di Capri, che neppure un’Associazione di categoria come l’ASCOM ha saputo finora evitare. Nell’occasione abbiamo voluto sottolineare ed elogiare la scelta della famiglia Federico del Bar Alberto, che invece si manterrà aperto per tutto il periodo, per il positivo esempio di imprenditoria e di sensibilità dimostrata. Purtroppo la normativa vigente non consente, al momento, ad un’Amministrazione Comunale di intervenire sugli orari ed i periodi di apertura di tali attività, e questo esempio ci induce a valutare qualsiasi iniziativa che consenta di andare oltre l’attuale gestione dei suoli pubblici. Confidiamo che un sussulto di dignità ed orgoglio consenta di evitare questo triste passo indietro per tutta l’isola”. Una scelta sicuramente discutibile e che non rappresenta certamente un ben biglietto da visita per i tanti turisti che, pur essendo bassa stagione, decidono di visitare l’isola azzurra.