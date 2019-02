Capri. Il Comune ordina ai commercianti di allestire le vetrine delle proprie attività anche nei periodi di chiusura. E’ polemica

Capri nei mesi invernali va praticamente in letargo, con quasi tutti i negozi chiusi in attesa della primavera. E passeggiare lungo le stradine diventa abbastanza triste. Proprio per arginare in parte questo aspetto un’ordinanza fa divieto ai commercianti di mantenere le vetrine vuote o tristemente coperte con dei fogli di carta durante il lungo periodo di chiusura, in modo da offrire comunque un aspetto più invitante sia per i residenti che per i turisti che decidono di visitare l’isola nel periodo di bassa stagione. Purtroppo, come recita un vecchio detto, fatta la legge trovato l’inganno. In tanti, per ottemperare all’ordinanza, decorano le vetrine ma in modo molto sommario e senza troppa cura. E sono in molti coloro che esprimono la propria delusione nell’aver visitato Capri nei mesi invernali ed aver riscontrato una situazione così “triste” lungo le caratteristiche stradine. Purtroppo si tratta di un problema che dura già da tempo. Qualche anno fa la legittimità dell’ordinanza fu impugnata da alcuni commercianti multati proprio per non aver allestito la vetrina della propria attività e che chiesero un intervento su quella che risulta essere una questione non facile dal punto di vista giuridico. In particolare ci si domanda se un ente pubblico abbia il potere di intervenire nei confronti dell’organizzazione di un soggetto privato e la risposta non è certo delle più semplici. Questo perché entrambe le parti hanno una loro ragione indiscutibile. Il Comune giustamente ha valide motivazioni per ordinare che le vetrine risultino allestite durante tutto l’anno per garantire il rispetto del decoro pubblico. D’altro canto mantenere uno spazio espositivo allestito nei periodi di chiusura non sempre è facile. Quello che è sicuro è che chi visita Capri nel periodo estivo e vi torna in bassa stagione avrà la netta sensazione di trovarsi di fronte ad un paese completamente diverso che non ha perso l’incanto del paesaggio e degli scorci caratteristici, ma sicuramente risulterà meno invitante per una passeggiata tra le sue stradine.