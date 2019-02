La quattordicesima edizione del circuito promozionale “Tennis Trophy FIT Kinder + Sport” riservata ai nati dal 2003 al 2010 e caratterizzata da 127 tornei (più il Master) in 19 regioni d’Italia, vede ancora una volta Capri Watch, il brand di orologi isolani, supportare l’evento che si concluderà con un Master Finale a Roma il 20 agosto di quest’anno. Un tour sportivo che include 120 tappe su tutti i campi più importanti d’Italia e la partecipazione di più di 18 mila ragazzi di età inclusa tra i 9 ed i 16 anni.

Chiuderà la manifestazione itinerante il Master Finale di Roma, dal 20 al 29 agosto, al quale parteciperanno i vincitori e i finalisti delle tappe del circuito e i semifinalisti delle 14 tappe speciali presso i Centri Estivi FIT di Brallo, Serramazzoni, Castel di Sangro, Trabia e Paderno del Grappa.

Al fianco del circuito c’è anche SuperTennis. La televisione della Federazione Italiana Tennis racconterà la manifestazione con servizi e curiosità.

Kinder + Sport Joy of Moving è il progetto internazionale di responsabilità sociale sviluppato dal Gruppo Ferrero in 30 paesi, volto a sostenere l’attività fisica tra le giovani generazioni. Il programma nasce dalla consapevolezza che una vita attiva è un elemento essenziale per bambini, ragazzi e famiglie. L’obiettivo di Kinder + Sport è quello di aumentare i livelli di attività fisica tra le giovani generazioni, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e poterli aiutare ad acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti sociali ed etici. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il CEO di Capri Watch Silvio Staiano a supportare l’evento insieme a tanti altri sponsor affinchè cresca nelle giovani generazioni l’amore per il tennis con la speranza che qualcuno di essi possa diventare un grande campione, così come quelli che fanno parte della famiglia di Capri Watch: Marin Cilic nella top ten della classifica ATP, Matteo Berettini che si è già classificato al 48° posto della classifica ATP, tallonato da Lorenzo Sonego. Il trio di campioni che porta il nome di Capri nelle gare internazionali più importanti al mondo.

