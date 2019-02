Capri: In arrivo nuovi pullman adatti alle strade capresi

In arrivo nuovi adatti alle strade capresi. La Regione ha infatti previsto l’arrivo di 35 pullman da destinare a Capri e Procida. Veicoli sarebbero letteralmente su misura, per le strade di Capri, anche perché non esistono bus in commercio che rispettano i limiti del territorio.

Questa è una notizia che tanti isolani aspettavano di ricevere da oltre 20anni, e l’arrivo dei bus è previsto tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020.

Il Sindaco di Capri Giovanni De Martino, si dichiara soddisfatto della notizia, ma sopratutto del fatto che la Regione abbia mantenuto la parola data alle Amministrazioni e alle società di trasporto.

“Capri necessita di un parco veicolare degno del suo nome e questo è un passo in avanti importante, peccato per il precedente bando non sia andato a buon fine altrimenti avremmo già avuto i bus nuovi su strada. Con insistenza, subito dopo l’accordo del 2017, che ci permise di ottenere abbonamenti più flessibili ed economicamente convenienti (attualmente si possono utilizzare abbonamenti per tutte le tratte e ad una tariffa più bassa della precedente, ndr) abbiamo continuato a rappresentare la necessità di un forte investimento per rinnovare il parco veicolare e questa notizia ci rende molto soddisfatti perché va nella direzione che ci auguravamo. Per avere un servizio migliore – ha aggiunto il vicesindaco di Capri – è necessario tenere sempre la guardia alta ed occuparsi con competenza di una materia così delicata“. Queste le dichiarazioni del primo cittadino.