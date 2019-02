Capri: Arriva l’ordinanza Carnevale sicuro sull’isola

Arriva l’ordinanza per Carnevale sicuro sull’isola azzurra, infatti per i giorni della festa dei coriandoli i due comuni di Capri ed Anacapri si attrezzano con uno specifico dispositivo a tutela e incolumità di grandi e piccini. Come scrive Metropolis, il sindaco di Capri, Gianni De Martino in questo senso “per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità ed a tutela dei beni mobili ed immobili loro appartenenti, dell’ambiente e del patrimonio immobiliare artistico, storico, architettonico, culturale e, più in generale, del decoro urbano” ha disposto il divieto sino al 6 marzo per “l’acquisto, la vendita e la distribuzione, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, di bombolette spray imbrattanti, fialette a base di componenti maleodoranti e scherzi di carnevale a base di inchiostro e altri prodotti similari”. Per tutti coloro che si renderanno responsabili di danno a persone e cose ci saranno multe sino a cinquecento euro. In caso di accertamento delle violazioni, inoltre, il primo cittadino di Capri ha disposto il sequestro dei prodotti al fine del provvedimento consequenziale di confisca. E anche sull’altro comune isolano, Anacapri, il sindaco Franco Cerrotta ha firmato un’ordinanza che da ieri e sino al 6 marzo, vieta nell’intero territorio ai titolari degli esercizi commerciali la vendita di uova, farina, schiuma, fiale puzzolenti e bombolette di pittura spray. Sanzioni sino a duecento euro per i trasgressori. Intanto a proposito di Carnevale fervono i preparativi per i giorni di eventi che avranno il loro clou con la tradizionale sfilata di carri allegorici e lo spettacolo in maschera in piazzetta. Tema del Carnevalissimo 2019 all’ombra dei Faraglioni è il mondo dei fumetti. Le strade dell’isola saranno “invase” da Topolino, Paperino, Braccio di Ferro ma anche da Satanik, il gruppo Tnt e il colorato “villaggio” degli Avengers, dei supereroi americani e della Marvel.