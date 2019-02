Da Capri all' Australia: gli Allerija in tour con "Ci sarò per te" dall'Album "La Stagione di noi"

Tour esplorativo in Australia per la band Allerija per promuovere il nuovo singolo “Ci sarò per te” tratto dall’album “La Stagione di noi”. La band si è esibita in alcune tappe in Australia mentre curava la programmazione di 10 concerti live, previsti per il prossimo anno, che li vedrà protagonisti di un tour di 20 giorni con promozione radiofonica e televisiva nelle città Australiane di Sidney, Brisbane, Yamba, Melbourne e attraversando la Gold Coast ed il Queensland.

Gli Allerija che hanno pubblicato da poco il loro nuovo disco “La stagione di noi” stampato in vinile e distribuito da Miseria e Nobiltà di Milano, stanno pianificando tappe internazionali per estendere il loro pubblico anche all’estero. Ricordiamo lo scorso anno il tour in Spagna e precedentemente in Venezuela.

La band festeggia il quinto album e 8 anni di attività con la realizzazione di un disco in vinile ed un videoclip del singolo “Ci Sarò per te” Regia di Simone Di Martino.

Il gruppo è formato da Eugenio Solla, cantautore dell’isola di Capri, Chiara di Martino voce femminile erede del famoso gruppo folkloristico Caprese Scialapopolo, Gianluca Mazzachitarrista, Giovanni Volpe, Francesco Ciko Schettino eGiovanni Macchiaverna.

Dal 6 febbraio Eugenio Solla e Gianluca Mazza sono stati in Australia per pianificare il tour e si sono esibiti live presso Halcyonhouse, 5stelle per tripadvisor sita n Cabarita Beach, Marty’s che ha riservato ai due artisti italiani un grande pubblico e in Goaldcoast. In anteprima hanno promosso il progetto su una radio nazionale ed un emittente tv grazie alla collaborazione con l’attore Tommy Tjet.

L’oceano di Byron Bay e la sua spiaggia dorata hanno fatto da cornice all’ultima serata Australiana targata Allerija dove Eugenio e Gianluca hanno eseguito brani noti della discografia Italiana in chiave acustica incantando australiani e turisti.

“Quello che sembrava dover essere un viaggio di piacere per reincontrare gli amici che vivono in Australia e visitare un continente fantastico, si è rivelato un incontro magico tra la nostra musica ed un popolo pronto ad accoglierci al punto di permetterci di ritornare con la produzione completa per un’avventura professionale che non vediamo l’ora di vivere”queste le parole di Eugenio Solla ai microfoni di Stereo5.

Il video “Ci sarò per te” è stato patrocinato e girato nei comuni della provincia di Napoli: Castellammare di Stabia, Lettere e Capri.

L’attrice Giovanna Rei e Nando Varriale (zelig) hanno collaborato al progetto per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, tematica centrale del video, segnando il viso e condividendo l’hashtag #nonènormalechesianormale lanciato da Mara Carfagna nella campagna Nazionale per la non violenza.

In primavera il tour Italiano degli Allerija e a marzo si vola in Slovenia, supportati da Radio Unite Italia e Radio Stereo 5 tv che stanno già promuovendo il nuovo singolo “Ci sarò per te” su molte radio regionali in tutta Italia e sul digitale terrestre.