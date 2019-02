Dopo il camion incendiato bomba carta a ditta edile di Vico Equense . E’ mistero . Due segnalazioni raccolte da Positanonews con molta prudenza, giunte nella nostra redazione Penisola sorrentina a Piano di Sorrento e anche sul social netwok facebook non hanno riscontri oggettivi . Al momento i carabinieri stanno indagando , ma non si sa nulla. A Santa Maria del Toro per l’incendio dell’autobus nessuno ha sentito e visto nulla, poi la bomba carta a San Salvatore , dove sarebbe stata presa di mira una nota e rinomata ditta edile che fa lavori di qualità fra Capri e Sorrento , Chiese , strade e conventi, fra cui uno in zona collinare. Resta un mistero anche la possibile matrice intimidatoria, il camion solo leggermente danneggiato, tanto da non aver preoccupato minimamente i residenti, sentiti da Positanonews, mentre la bomba carta , se la si vuol chiamare così, poteva fare più danni se toccava il materiale infiammabile. Atti intimidatori, gente che vuol lavorare, atti di vandalismo, quel che siano l’amministrazione di Andrea Buonocore non si è espressa, dalle telecamere non è ancora emerso nulla , ma la gente chiede di chiarire subito il mistero e individuare al più presto i responsabili. Intanto va la nostra solidaretà al responsabile della ditta e ai lavoratori .