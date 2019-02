CALENDARIO SALERNITANA: DOPO IL DERBY DOPPIA TRASFERTA, POI TURNO INFRASETTIMANALE

Il nuovo tour de force della Salernitana è solo all’inizio. Dopo il derby casalingo con il Benevento, il cammino dei granata presenterà ulteriori ostacoli. Il calendario prevede, infatti, ora, una doppia trasferta. Sabato 16 alle 18 si scende in campo ad Ascoli, per la 5^ giornata di ritorno, la settimana dopo, si giocherà di nuovo in anticipo venerdì sera ed ancora fuori casa, a Verona, contro l’Hellas. Sarà poi tempo di turno infrasettimanale e nella 7^ di ritorno martedì 26 febbraio la Salernitana tornerà all’Arechi per ospitare la Cremonese, nel match fissato alle ore 21. Qualche giorno dopo, in occasione della 27^ giornata, l’8^ di ritorno, i granata giocheranno a Perugia, domenica 3 marzo alle 15. La settimana dopo si scenderà ancora in campo di domenica (il 10), ma nel posticipo serale delle 21, in casa contro il Crotone. In occasione della 29^ giornata, la 10^ di ritorno, la Salernitana affronterà poi la sfida a Livorno, sabato 16 alle ore 15. Dopo il turno di sosta della B, si tornerà poi in campo nell’ultimo fine settimana di marzo, per la 30^ giornata, e i granata saranno di scena sabato 30 alle 15 in casa contro il Venezia. Nel seguente turno infrasettimanale di martedì 2 aprile, infine, la Salernitana farà visita allo Spezia. Per le ultime sette gare si dovrà poi attendere le successive comunicazioni da parte della Lega di B, che in seguito ufficializzerà date orari del rush finale del campionato cadetto.

