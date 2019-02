CALCIO VIOLENTO NEL SALERNITANO

Il calcio deve cambiare registro cominciando dalla partite delle squadre giovanili.I dirigenti si devono far carico di progettti importanti che riguardano la sfera personale del giovane calciatore e la sua formazione di atleta e poi in seguito prendersi la resposnsabilità del ragazzo per la formazione come futuro uomo e atleta. Il gioco non deve basare la sua forza su violenza e sopraffazione dell’avversario di turno. Calci e pugni non fanno parte della base culturale di uno sport così importante come il calcio.