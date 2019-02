Calcio, Vico Equense – ‘Problema’ abbondanza contro la Puteolana. Spano: «Ora tutte finali» «Ci faremo trovare pronti».

C’è un termine abusato nel calcio di oggi, si sostiene sempre infatti che ogni partita sia come una “finale”. Non necessariamente ogni volta è così ma il Vico Equense si è messo davvero nelle condizioni di dover affrontare le prossime sette partite di campionato come se non ci fosse un domani. Ecco perché all’antivigilia del match con la Puteolana 1909, in programma a Pianura domenica alle ore 15, il tecnico azzurro-oro Tommaso Spano ha parlato appunto di una gara “di notevole importanza per la classifica ma anche per il nostro morale”. Domenica tre marzo arriverà a Massaquano il Sant’Antonio Abate per uno scontro diretto che il Vico intende preparare al meglio affrontando nel mondo giusto la sfida con i granata.

“C’è voglia in tutti noi di raggiungere un traguardo importante – continua Spano -. Se siamo uniti possiamo battere tutti, se non lo siamo facciamo fatica con tutti. Sudore e spirito di sacrificio sono determinanti per centrare l’obiettivo, la Puteolana sarà un test impegnativo perché vuole salvarsi ed intende quindi fare risultato. Ci faremo trovare pronti”. Del resto, dall’infermeria sono arrivate in settimana solo buone notizie: D’Urso l’unico indisponibile, Staiano si è allenato a scartamento ridotto. Per il resto, tutti a disposizione con l’unico “problema” chiamato abbondanza.

