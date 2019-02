IL CALCIO NAPOLI PRONTO AL RISCATTO IN EUROPA LEAGUE

In campo alle 19 Napoli-Zurigo DIRETTA, ritorno dei sedicesimi di Europa League

“Vogliamo passare il turno giocando una bella gara e facendo qualche gol”. Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di ritorno con lo Zurigo ha l’Europa in testa e sa che solo arrivare alla finale salverebbe la sua prima stagione a Napoli, visto che la lotta scudetto con la Juventus è già archiviata e pure la Coppa Italia è andata. Passare il turno dopo il 3-1 in Svizzera non sembra un problema e anche il bel gioco c’è, quello che mancano solo i gol per un Napoli reduce da due 0-0 consecutivi in campionato. Ancelotti vuole dare una sveglia alla squadra ed è netto, severo: “In questi tre mesi – dice – ci sono gli esami. Siamo al momento chiave della stagione, ci siamo arrivati bene ma serve uno sforzo supplementare perché ogni partita non è fondamentale ma quasi. Ci si gioca di più in Europa dove siamo al dentro o fuori e noi vogliamo pensare a giocarcela fino alla fine”.