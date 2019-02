CALCIO NAPOLI HAMSIK A UN BIVIO QUALI GARANZIE ?

12.02.2019 i

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Riflessioni e info in collaborazione con TUTTO NAPOLI

La storia di Hamsik in Cina continua e la trattativa non decolla per mancanza di garanzie economiche circa il pagamento concordato per il trasferimento del capitano Marek Hamsik. Una situazione tragica comica e direi assurda dopo proclami e saluti. Quali rischi e quali problemi comporterebbe poi un ritorno in squadra di Marek?

Il calcio moderno presenta sfumature grigie e i calciatori diventano solo buoi da vendere e numeri per fare soldi.

La prospettiva cinese per tanti calciatori a fine carriera e di tutti coloro che poi vorrebbero con i guadagni faraonici vivere nella tranqullità finanziari assoluta è solo una buona pensione per il futuro.

Sarà conclusa questa telenovela ? Napoli ha dettato la linea da seguire per la conclusione dell’affare

Ci sta in gioco la credibilità del presidente e del calciatore e di una squadra che per organizzazione a volte ha lasciato grossi dubbi e perplessità ma che ha indicato nella trattativa di tresferimento una linea ferma e seria per definire a un accordo certo e concreto.

Come spiegato ieri dall’avvocato del Napoli Mattia Grassani nell’affare Hamsik-Dalian c’è ancora un nodo da scogliere: le garanzie sul pagamento del cartellino che al momento non ci sono. Sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport si legge: “Se i cinesi non riuscissero a fornire le necessarie garanzie, cosa accadrà con Hamsik? Entro mercoledì dovrà tornare alla base, nel centro tecnico di Castelvolturno, per ricominciare ad allenarsi. E’ una prospettiva dalla quale l’ormai ex capitano azzurro vorrebbe sottrarsi, conscio del fatto che la sua posizione in questi giorni si è oggerttivamente indebolita agli occhi dello spogliatoio e dell’allenatore”.