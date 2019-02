Buonasera cari amici lettori. Come facciamo ogni giorno dal 2005 anche di sera diamo quotidianamente le informazioni principali del territorio da Positano, poi in Costa d’ Amalfi e Ravello , quindi Sorrento, Capri , Agerola il Faito sotto il Vesuvio Castellammare di Stabia e Pompei e le coste di Salerno e Napoli dal Cilento all’area Flegrea , Positanonews nel corso degli anni è diventato un portale evoluto con servizi e curiosità interessanti. Il calendario più completo e dettagliato di eventi con Positanonews Eventi ( GUARDA QUELLI DI OGGI E DI SEGUITO QUELLI DI DOMANI E DEL FINESETTIMANA ) , giorno per giorno, paese per paese, tipologia per tipologia.

Su positanonews trovate l’ Oroscopo di Mara trovate il vostro oroscopo di oggi e di domani cliccando l’icona del segno astrologico che corrisponde al vostro . Per le previsioni del tempo , che potete vedere paese per paese, e al di sotto del comune di riferimento, potete cliccare sulla destra del sito le previsioni meteo di Positanonews

Cerchi un lavoro o vuoi offrire un lavoro? Su Positanonews è gratis nel nostro Mercatino ( dove puoi anche vendere o comprare ), dovete compilare un form se volete un articolo redazionale inviate a info@positanonews.it lo pubblicheremo in evidenza fra le notizie nel box lavoro al centro del sito. Ma è molto utile e usato l’autoinserimento nel nostro mercatino per cerco offro lavoro e mercatino cliccate qui .

Se scorri Positanonews troverai di tutto dall’angolo culturale di Maurizio Vitiello e Alberto Del Grosso, alle notizie di tutti i generi politica, cultura, sociale, cronaca, divise per aree , come ogni giornale, e per territorio, se volete le ultime news 24 cliccate qui

Per i lettori fedeli per la Chiesa cattolici auguri per chi festeggia il proprio onomastico , per le curiosità de il Santo del Giorno, scorrete il sito a destra e lo troverete, ed altre ricorrenze fra i tanti siti riteniamo interessante Per i programmi TV scorrete Positanonews in fondo a sinistra trovate anche questo, le videogallery, foto gallery

Spazio al Food and Wine per Positanonews Food con l’ Enogastronautanews . Per lo sport la vostra squadra del cuore cliccate qui Positanonews SPORT . In questi settori cerchiamo sempre collaboratori se vuoi far parte della famiglia di Positanonews e vuoi diventare giornalista ti formiamo anche per questo . Scrivi a redazione@positanonews.it

Sempre con voi segnalate notizie a direttore@positanonews.it seguiteci con whatsapp 3381830438 Su in altro Positanonews vedete tutti i canali dove potrete trovarci su You tube con Positanonews TV sui social instagram , twitter, pagina facebook di Positanonews

Per chi vuole la pubblicità alla propria attività. Scegliete il meglio, diffidate dalle imitazioni. Positanonews è nato nel 2005 primo giornale online nativo della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina e, infraprovinciale, della Campania. Rispetto ai piccoli giornali , il rapporto investimento / risultato è il massimo che ci possa essere in circolazione, non vi riempiamo di numeri, spesso gonfiati ad arte, sono i fatti e la visibilità fra la gente che conta. Positanonews è una garanzia dal 2005

Per la tua pubblicità dal redazionale al banner invia mail a info@positanonews.it