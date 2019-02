PARMA – “Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni create”. Carlo Ancelotti applaude i suoi, non senza un pizzico di rammarico guardando al passato. Il tecnico del Napoli è soddisfatto per i quattro gol rifilati al Parma: “Le prestazioni sono state sempre positive, abbiamo giocato una gara in linea con quelle contro Torino e Fiorentina. Siamo un buon gruppo, possiamo fare molto bene in Europa e in campionato, nulla è deciso anche perché alle nostre spalle vanno forte e possono recuperare”.

All’orizzonte c’è il big match con la Juve capolista: “Sarà una sfida bella e intensa. Non so se avranno chance di recuperare il discorso con l’Atletico ma per loro tutto è possibile”. Un retroscena sulla punizione dello 0-2: “Ho detto io a Milik di allontanare un po’ la palla dalla loro area e di provare a battere sotto la barriera”.