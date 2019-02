Buon Giovedì grasso ai lettori di Positanonews, perchè si chiama così. Oggi 28 febbraio 2019 è giovedì grasso, inizia tradizionalmente il carnevale . Iniziano le feste, i giochi: i bambini escono il pomeriggio e vagano tra i parchi e le piazze tirando coriandoli e mostrando buffe e divertenti maschere. Anche i più grandi si dilettano con qualche scherzo reciproco, o semplicemente organizzano passeggiate all’aperto, approfittando del sole e del caldo. Una domanda comunque sorge spontanea in tutto questo tempo libero. Forse più di una. Per quale motivo si festeggia giovedì grasso, qual è la sua storia, e soprattutto perché è ‘grasso’?

PERCHE’ “GRASSO”

Il motivo per il quale il martedì e il giovedì grasso si chiamano così è da ricercarsi nell’etimologia della parola ‘carnevale’. Dal latino carnem+levare, ‘carnem’ stava a indicare banalmente la carne, come la intendiamo anche noi, mentre ‘levare’ è traducibile in italiano con ‘eliminare’. Messe insieme le due parole, otteniamo un “eliminare la carne”. E infatti, il martedì è l’ultimo giorno in cui si può mangiare carne, prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima. Secondo alcuni, la parola carnevale deriverebbe dal latino carnem+vale: ‘vale’ era l’equivalente del nostro saluto di congedo, traducibile con “ciao”, o anche “addio”. Messe insieme le due parole, si ottiene un “ciao carne”, o “addio carne”.

NASCE A VENEZIA

Andando alle origini del giovedì grasso, ultimo giovedì prima dell’inizio della Quaresima, ci riporta a Venezia. Secondo la tradizione in Piazza San Marco si usava festeggiare un’importante vittoria: quella della Serenissima sul patriarca Ulrico, che – così si dice – aveva approfittato della guerra tra Venezia, Ferrara e Padova per attaccare Grado, costringendo il patriarca Enrico Dandolo a fuggire. E così, per celebrare la vittoria si stabilì che ogni giovedì di Carnevale fabbri e macellai avrebbero dovuto mozzare le teste ai tori, come metafora di liberazione dagli ostacoli. Successivamente si iniziò a celebrare questa giornata con giochi e eventi speciali, tra cui l’antecedente del celeberrimo Volo dell’Angelo.