A Buccino continua lo smaltimento illecito dei rifiutu zootecnici. Sequestrata un’area

A Buccino, i militari della Stazione Carabinieri Forestale hanno scoperto alla contrada “Canne” di Buccino lo sversamento di una significativa quantità di reflui zootecnici.

Come racconta Tvoggi Salerno, gli accertamenti condotti sui luoghi hanno consentito di verificare che i liquami erano prodotti da un allevamento di capi bovini della zona. Più precisamente, i militari hanno riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti costituiti da effluenti di allevamento, per un volume di circa 200 metri cubi, rifiuti depositati direttamente sul suolo piuttosto che in vasca di raccolta dedicata allo stoccaggio degli stessi, vasca di cui l’allevamento ispezionato è risultato sfornito. I rifiuti abbandonati sul suolo inoltre ruscellavano verso valle andando a spargersi sui terreni coltivati sottoposti.

I militari hanno quindi provveduto a porre sotto sequestro l’area di 200 mq sulla quale erano depositati in modo incontrollato gli effluenti zootecnici e deferito alla AG il responsabile dell’illecito smaltimento di rifiuti.