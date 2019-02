Breaking News – Vietri sul Mare: Iniziano le manovre “elezioni amministrative”. Dopo Benincasa spuntano nuovi nomi

Iniziate le “grandi” manovre per le elezioni amministrative a Vietri sul mare ,ed al momento a sfidarsi per il ruolo di Sindaco,per il dopo Francesco Benincasa, potrebbero esserci ,stando alle voci di “Radio Piazzetta”, Antonietta Raimondi ,Giovanni De Simone, Matteo Buono ,l’ex sindaco Cesare Marciano ,Antonello Capozzolo,Mario Pagano ed Alessio Serretiello . Ovviamente non tutti potranno candidarsi,e cercheranno di unire le forze per fare fronte unico.Intanto in un comunicato stampa a firma dell’Associazione “Per una Nuova Cittadinanza” viene resa nota la candidatura di Antonella Scannapieco .Nel testo del comunicato si legge:”

E’ Antonella Scannapieco, la candidata sindaco della lista “l’Alternativa c’è” a Vietri sul Mare per le prossime elezioni amministrative. Nella scorsa tornata elettorale è stata la più eletta del PD nella lista del sindaco F. Benincasa. Già apprezzata Assessore alle Politiche Sociali per divergenze politiche/ amministrative è uscita dalla maggioranza. La Scannapieco ha rappresentato in Consiglio Comunale, in maniera limpida, seria, responsabile un modo diverso di intendere e praticare la Politica realmente a servizio di tutta la Comunità Vietrese. La consigliera si è scontrata più volte (denunciando a voce alta) con un modo di amministrare confuso, approssimativo, opaco, inefficiente ed in particolare contro i “Trasformismi e Trasformisti” che in Consiglio Comunale hanno dato vita ad una maggioranza diversa da quella scelta dai cittadini con il voto del 2014. Ora, dopo numerosi incontri avuti con i cittadini, le imprese, gli operatori commerciali di tutto il territorio è maturata la convinzione che un’Alternativa a questo modo di amministrare è necessaria e doverosa per il bene di questa Comunità. Vietri sul Mare deve guardare con rinnovata speranza e fiducia il suo Futuro ed oggi porre le basi per il Buon Governo locale.”

Antonio Di Giovanni