Bossi resta in rianimazione. Il bollettino dell’ospedale: «È stabile e reattivo»

«Papà come sempre è un guerriero». All’AdnKronos, il figlio del fondatore della Lega, Renzo Bossi, sottolinea che lui e la sua famiglia, in questo momento difficile «stanno sentendo la vicinanza di molte persone, che vogliamo ringraziare». Il Senatur è ricoverato a Varese presso il reparto di terapia intensiva, all’ospedale di Circolo.

Umberto Bossi grave dopo malore in casa: «È in rianimazione». Escluso l’ictus, domani la Tac

«Siamo in attesa dei prossimi esami, dopo la caduta di ieri in casa che gli ha procurato un trauma cranico» aggiunge Renzo Bossi.

FONTANA Posso dire che dalle ultime notizie sta meglio, sicuramente si è scongiurato quello che ieri si temeva, cioè che potesse essere un’emorragia cerebrale. Non c’è stato nessun tipo di danno neurologico». Lo ha riferito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana rispondendo a una domanda sulle condizioni di salute di Umberto Bossi.

Umberto Bossi è stabile, reattivo e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Circolo di Varese. Per volere della famiglia viene mantenuto riserbo sui particolari di quanto accaduto. Lo ha dichiarato il direttore sanitario dell’ospedale Lorenzo Maggioli.

«Dopo gli accertamenti condotti ieri sera possiamo definirlo stabile e reattivo» ha detto Maggioli spiegando che «sono in programma ulteriori accertamenti di tipo neurologico per completare la diagnosi». «Vi faremo sapere qualcosa appena avremo ulteriori notizie in merito e con il benestare della famiglia» ha concluso.