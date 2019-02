Riscuote un’altra volta grande successo l’evento “Sorrento Orienta” tenutosi questa mattina, lunedì 11 febbraio, presso il Teatro Tasso. Un evento che, giunto alla sua terza edizione, è incentrato sull’orientamento universitario e che ha visto la straordinaria partecipazione di ben 1000 studenti, distribuiti in due turni. Presenti Atenei campani ed internazionali.

E’ stato proprio l’assessore Massimo Coppola, ideatore dell’iniziativa, ad aprire la giornata con il suo consueto saluto. Lo stesso aveva così commentato precedentemente: “Restiamo al fianco dei ragazzi in un momento delicato della loro formazione quale la scelta del percorso universitario. Per questo abbiamo riproposto, con l’assessorato alle Politiche Giovanili, Sorrento Orienta, una giornata di orientamento universitario in collaborazione con Ateneapoli, il quindicinale di informazione universitaria. Alla manifestazione partecipano i principali atenei campani – Federico II, Partheope, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa, Luigi Vantitelli – e due università straniere, la Swisse Education Group e la John Cabot School”.

Oltre questa giornata di informazione, il Comune ha omaggiato i ragazzi di un abbonamento gratuito al giornale Ateneapoli, in modo da tenerli costantemente aggiornati. “Credo sia doveroso stare al fianco dei ragazzi – ha commentato l’assessore- in un momento delicato del loro percorso formativo quale quello della scelta del corso di studi da seguire”.