A Bolzano impiantano i “paratesta” sui pali per strada. Da Positano Cristina D’aiello ne ha testato l’efficienza.

Sembra una barzelletta, ma è così: al comune di Bolzano sono comparsi dei “paratesta” fucsia intorno ai pali della luce o dei cartelli stradali per proteggere chi cammina guardando il cellulare. Si tratta di una campagna, chiamata #staysmart, voluta dalla Provincia di Bolzano allo scopo di lanciare un messaggio di sensibilizzazione per il corretto utilizzo del telefono.

La nostra amica Cristina D’aiello, in giro per il Trentino Alto Adige, in compagnia di qualche amica, è andata a testarne l’efficienza. Ovviamente si scherza, ma la situazione è abbastanza ambigua.

Sicuramente d’ora in poi a Bolzano non ci saranno più colpi di testa, perchè a quanto pare gli ingombranti pannelli morbidi fucsia funzionano!

Va che ne servano alcuni anche qui in Penisola ed in Costiera perché i colpi di testa sono tanti? Tutto può essere!