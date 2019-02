Bologna, al ristorante Incrocio Montegrappa ecco Gianni Morandi: complimenti a due fantastiche sorelle di Scala

Un ristorante che ormai è diventata una vera e propria istituzione in un territorio che in quanto a offerta culinaria non scherza affatto. Stiamo parlando di Incrocio Montegrappa, il locale che sorge a Bologna ed è gestito da due sorelle originarie di Scala.

Il locale, grazie anche al lavoro di Maurizio Amato, è diventato ormai un must per gli abitanti della zona e non solo. Sorge proprio nel cuore di Bologna, a due passi dalle maggiori attrazioni della città e offre ai propri clienti un ambiente elegante e tranquillo, ideale per gustare gli ottimi piatti della cucina amalfitana, ricca di pesce.

Sarà proprio per questo che le sorelle Mostaccioli, Sara e Ornella, qualche sera fa hanno accolto persino il cantante Gianni Morandi, considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, il quale si è lasciato deliziare dalle prelibatezze della casa. Insomma, un po’ di Costiera Amalfitana in Emilia Romagna.