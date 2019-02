Grande settimana per la Polisportiva Vico Equense che riesce a battere due dirette rivali nella corsa play off. Dopo la vittoria di giovedì nel derby contro Sorrento, arriva al Palazzetto dello Sport di via Madonnelle il Cilento Basket Agropoli, formazione che all’andata aveva vinto di ben 22 punti nella località cilentana.

Pronti e via e la partita è subito scoppiettante: apre una tripla di Palma per gli ospiti e risponde Vitale con un gioco da 3 punti per i locali. Con il successivo canestro di Ventura la Polisportiva si porta in vantaggio e ci rimarrà per tutto il corso della partita. Con una grande prestazione nella prima frazione, il Vico Equense si porta subito avanti arrivando anche alla doppia cifra di vantaggio. Alla prima sirena il punteggio è 23-14.

La seconda frazione è praticamente uguale alla prima con la Polisportiva che prova ad allungare e le triple degli ospiti che tengono il distacco sempre intorno ai 10 punti. Un grande Gargiulo e le rotazioni attivate da coach Di Martino permettono di mantenere alto il ritmo del match ed arrivare all’intervallo lungo sul 43-32.

Nella terza frazione Vico Equense sembra poter volare via e chiudere definitivamente il match ma ancora una volta Palma e Nigro mettono in costante difficoltà i locali.

Nell’ultima frazione Agropoli non ne ha più, il gioco è affidato nelle sole mani di Nigro, autore di 10 punti nel solo quarto quarto, mentre per il Vico salgono in cattedra Gargiulo e Esposito che tengono gli ospiti sempre a debita distanza e permettono di gestire il match fino alla fine complice anche l’uscita per falli di Palma e Di Martino per gli ospiti.

Vittoria importantissima per la Polisportiva Vico Equense che stacca così Agropoli a 74–62 con un terzo meritatissimo posto ed i prossimi avversari di venerdì prossimo: Diamond Napoli.

Queste le parole di Vitale a fine partita: “Voglio ringraziare personalmente tutto il pubblico che è venuto a sostenerci sia giovedì che stasera. Può sembrare banale ma avere il sostegno dagli spalti è fondamentale per noi giocatori in campo e ci da una spinta in più anche perché siamo felici di vederli esultare insieme a noi a fine partita. Venerdì prossimo ci aspetta una partita molto difficile, contro una squadra che in casa è un avversario molto ostico. All’andata non fu facile batterli e anche stavolta daremo il nostro meglio per centrare la terza vittoria consecutiva in soli 8 giorni!”.