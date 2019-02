Bimbo di tre anni torna a casa dall’asilo e muore sotto gli occhi della nonna

Un bambino di appena tre anni è morto nella serata di ieri a Bordighera, in provincia di Imperia: una tragedia raccontata dai quotidiani locali e consumatasi nella casa in cui il piccolo viveva con la famiglia. Il bimbo è tornato a casa dall’asilo Rodari, in via Pasteur, insieme alla nonna: fino a quel momento il piccolo sembrava star bene. Ma dopo essere rientrato nell’abitazione, con la nonna appunto, all’improvviso il bimbo si è sentito male: trasportato in ospedale, nel giro di poche ore ha perso la vita. Sul suo corpicino, ad una prima valutazione esterna, non sarebbero emersi segni di violenza. È stata disposta l’autopsia sul bimbo per accertare la causa della morte: sulla vicenda indagano i carabinieri.

LEGGO.IT