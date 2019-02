Auguri a Francesco Pisani che ieri ha ricevuto il Battesimo

Ieri il Battesimo di Francesco Pisani, rampollo della giovane coppia Federica-Ludovico, alla cattedrale di Amalfi officiante il parroco don Anton io Porpora.

Festicciola per pochi intimi al Caporal di Minori della zia Giovanna, con buffet dolce e salato, vino e prosecco augurali.

Per l’evento sono arrivati dall’Emilia zio Ignazio e da Roma zio Armando DIONISI, politico romano a riposo elettorale. Padrino il fratello di mamma Federica, receptionist al santa Caterina di Amalfi. Raggiante Francesco Pisani senior, ex c.te dei VV.UU di Amalfi perchè il piccolo porta il suo nome.

Auguri da Positanonews!