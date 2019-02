Auguri a don Nello Russo. A presto torna a Positano

Positano, Costiera amalfitana. Auguri al parroco di Positano don Nello Russo che ha sospeso per un anno come ha comunicato il Vescovo di Amalfi e Cava de Tirreni a fine estate scorsa. A sovrintendere la parrocchia don Giulio Caldiero fino al suo ritorno previsto questa estate forse proprio per la celebrazione della Madonna Nera di Positano, per l’ Assunta a ferragosto. Oggi è il suo compleanno e da parte di lettori di Cetara, Ravello e Positano , alcune delle parrocchie della Divina in provincia di Salerno che ha guidato, arrivano gli auguri che condividiamo dalla redazione di Positanonews