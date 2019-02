Atrani diventa un campo da battaglia . Volano mazzate per una donna , arrivano i carabinieri

Atrani diventa un campo da battaglia . Volano mazzate per una donna. Così nella cittadina della Costiera amalfitana se la sono date di santa ragione e questo sembra per una ragazza. Dalla piazzetta al parcheggio una parola tira l’altra e sono partite le mazzate fra due o tre ragazzi. Per fortuna sono arrivati i carabinieri di Amalfi poi il 118 ha portato i ragazzi all’ospedale di Castiglione di Ravello.