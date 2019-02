ATLETICO MADRID – JUVENTUS PAREGGIO NEL PRIMO TEMPO

UN PAREGGIO DOPO 47 ‘ MINUTI DI GIOCO

Partita bloccata dalla tattica e dalla forte aggressività a centrocampo applicata dalla e due formazioni.

DIRETTA E CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Atletico Madrid Juventus 0-0: siamo all’intervallo al Wanda Metropolitano e non sono arrivati gol. La partita potrebbe cambiare al 27’: Diego Costa scappa a De Sciglio che lo spinge da dietro, l’attaccante va giù e l’arbitro Zwayer indica il dischetto del rigore. Esulta il pubblico, ma interviene il Var: il fallo è avvenuto fuori area, dunque punizione che da posizione defilata il talento di Griezmann quasi trasforma nel gol del vantaggio, bravo e attento Szczesny a mettere in angolo. La pressione dell’Atletico Madrid però si fa sentire: arriva un momento in cui la Juventus fatica a uscire dai suoi 16 metri, Bonucci e Chiellini evitano guai maggiori alla porta e l’alleggerimento arriva quando Dybala testa i riflessi di Oblak, che si conferma sicuro e blocca il diagonale mancino senza troppi patemi. Cristiano Ronaldo subisce un colpo involontario al 41’ minuto, sta giù qualche istante per poi rialzarsi scuotendo la testa: a parte la punizione alzata da Oblak in angolo il portoghese ha faticato a mettersi in moto. Partita estremamente tattica: sarà davvero, davvero interessante scoprire se il suo piano cambierà nel secondo tempo, magari con qualche mossa da parte dei due allenatori. Intanto ammonito anche Thomas Partey, e anche lui salterà la partita di ritorno.