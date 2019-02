Astarita contro Aiello, la sfida delle donne PD per l’assemblea in vista del voto a Meta . Due donne, due metesi si sfideranno all’elezioni per la designazione dei delegati all’assemblea nazionale del Partito Democratico.

Si tratta di Angela Aiello, avvocato, attuale Assessore con delega ai servizi sociali nell’esecutivo guidato dal Sindaco Giuseppe Tito e di Stefania Astarita dirigente scolastico, in passato a lungo segretaria cittadina del PD e figura storica della sinistra molto stimata nell’intera Penisola sorrentina.

Entrambe candidate nel collegio Torre del Greco che comprende anche i Comuni della costa di Sorrento . La Aiello in terza posizione in una delle liste che sostengono il Segretario uscente Maurizio Martina; la Astarita, invece, seconda nella lista schierata per il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Maggiori chance, quindi, per la Astarita, non solo per la migliore posizione in lista, ma anche in considerazione che Zingaretti viene dato per favorito.

In ogni caso la sfida tra la Aiello e la Astarita, potrebbe rinnovarsi anche alle prossime elezioni comunali, con la prima impegnata al fianco del Primo cittadino uscente Tito e la seconda a sostegno del sempre più probabile sfidante Tony Cocorullo.