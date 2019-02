Assunzioni Gori, dopo l’articolo de “Il Fatto Quotidiano” immediata la reazione del Movimento 5 Stelle.

“Sulla Gori chiederemo ulteriori indagini con un’interrogazione parlamentare che faccia luce sulla gravità della vicenda” è’ quanto dichiara Luigi Gallo deputato del M5S da sempre in prima linea per il varo della Legge sull’acqua pubblica.

Sorrento – Continua l’interesse circa l’articolo pubblicato sulle pagine de “Il Fatto Quotidiano” a firma di Vincenzo Iurillo. La vicenda, che seppure risalente a dieci anni fa, porta alla luce una situazione nota all’opinione pubblica ma circa la quale ,come spesso capita in molte parti del Paese, nessuno finora, compreso i vari governi, ha voluto mai approfondire. A conferma che i tempi sembrano essere cambiati immediatamente si è registrato l’interesse da parte del Movimento 5 Stelle, che oltre a garantire che la vicenda presto approderà in Parlamento sembra anche essere interessato all’operato della Procura. Di seguito le dichiarazione del Deputato pentastellato Luigi Gallo, fin dal 2001 impegnato sui temi di una gestione pubblica dell’acqua ed alla mobilitazione nazionale che porta al referendum del 2011.(s.c.)