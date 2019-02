Arrivano le borse di studio in Regione Campania. Ecco come fare

Arrivano in Regione Campania 14.054 borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado appartententi a famiglie con un ISEE in corso di validità non superiore a 15.748,48€ .

Le borse di studio hanno un valore di 400 euro e saranno usufruibili per libri di testo, beni e servizi.

Dalle 09.00 del 21 febbraio 2019 alle 15 del 21 marzo 2019 sarà possibile presentare le domande solo attraverso la piattaforma online iostudio.regione.campania.it e sono necessari scansione del documento di identità e codice fiscale sia del richiedente che del beneficiario e ISEE in corso di validità.

Per ulteriori informazioni visitare il sito della Regione Campania.