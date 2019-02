Arcidiocesi di Sorrento-C/mare: Formazione Liturgica per Fotografi e Videoperatori

Un appuntamento di Formazione Liturgica sui luoghi e i tempi della celebrazione cristiana, per crescere nella consapevolezza che non si può partecipare ad un rito dall’esterno (vi si è inevitabilmente coinvolti) e per curare quell’armonia di fondo fra tutti i partecipanti che è componente necessaria affinchè la Liturgia risplenda nella sua nobile semplicità.

Nel corso dell’incontro, organizzata dall’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia, saranno presentate le norme direttive per la Celebrazione del sacramento del Matrimonio.

QUI altre info.