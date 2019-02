Appello da brividi su “Libero” del 4 febbraio chi sa di Luigi Celentano parli

Meta / Piano di Sorrento . A due anni dalla scomparsa, dopo Positanonews, della vicenda di Luigi ne parla anche la stampa nazionale. Strano che non se ne parli di più visto che è assurdo che una persona scompaia così, pensate se fosse un terrorista, allora lo Stato Italiano che garanzie da?

Appello su “Libero” del 4 febbraio: chi sa dov’è Gigino detto “Wi Fi” parli! Da brividi sulla pelle l’intervista al padre del ragazzo, che ha dichiarato alla giornalista inviata da Feltri: Gigino aveva un incontro di boxe clandestina. Lo tengono prigioniero, l’ho letto nelle carte: è uscito il sette di picche nero. Una brutta carta! – Speriamo che il ministro Salvini contatti il signor Celentano detto il Cartomante di Vico Equense.

A questo punto visto tanto mistero la Procura di Torre Annunziata, per consentire le indagini, potrebbe anche aprire un’inchiesta sulla presunta morte, anche se morte non fosse, l’ipotesi va fatta spostamenti a Napoli in Campania, a Milano, poi a Sorrento, profilo facebook che si attiva, scheda etc.. Poi una persona che moriva senza cellulare e linea.

Che non sia scomparso volontariamente? Se non morto, magari ucciso, visto che temeva e lo ha detto, ed è stato anche aggredito più volte, potrebbe essere stato sequestrato o cose del genere.

Non facciamo vincere l’indifferenza e l’ignavia solo perchè non è una persona famosa..