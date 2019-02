Annuncio razzista su un portale nazionale di compravendita case per un appartamento a Rimini: “Non si vede ai napoletani”

Su un portale nazionale di compravendita case compare un annuncio dai chiari connotati razzisti. Per un appartamento in vendita a Rimini viene specificato che “Non si vende ai napoletani”. A denunciare l’episodio il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini indignati. Ecco le parole di Borrelli: “Chiedo che questo annuncio venga immediatamente censurato dai gestori del sito che, è bene ricordare, hanno l’obbligo di controllare. Al tempo stesso ho segnalato alla Polizia postale questo squallido caso per verificare se ci siano gli estremi per una denuncia per istigazione all’odio razziale. Bisogna combattere il razzismo sul web con tutti i mezzi e con severità perché non ci possono essere zone franche dove le leggi non sono vigenti e dove ognuno è libero di minacciare, offendere e insultare”.