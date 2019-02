Anniversario apparizione della Madonna di Lourdes e Giornata del Malato Riceviamo e pubblichiamo Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane attuale Referente Provinciale-Presidente Sezione di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci + appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”) onorata a Sapri in qualità di dipendente di ruolo dell’ASL Salerno Ospedale P.O.-Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti anche per mansioni superiori dal 2008.

Infatti per l’occasione si è svolta la Celebrazione negli Ospedali Presidio Ospedaliero Luigi Curto di Polla, alle ore 10:00 e in quello dell’Immacolata di Sapri alle ore 16,30 dove si è vista grande partecipazione presso l’Aula Magna Dott.ssa Maria Ruocco presieduta dal Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro insieme al Cappellano don Pasquale Pellegrino,Padre Patrizio Koval accompagnatore di Sua Eccellenza,don Francesco Alpino Parroco di Torraca-Tortorella,don Enzo Morabito e don Nicola Romano Parroci di Sapri. La Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo nel Presidio Ospedaliero di Sapri, è stata trasmessa in diretta mondiale sulle frequenze di Radio Maria (va il ringraziamento del Sottoscritto all’amico Gaspare Ruocco e consorte Annamaria di Vallo della Lucania).

Inoltre si è vista la presenza di esponenti dell’amministrazione comunale del Sindaco Antonio Gentile insieme ad Associazioni quali l’UNITALSI di Padula,l’AVO,l’ATES,ecc. oltre a quella di Medici,Infermieri ed altri operatori sanitari ospedaliero e distrettuale.

Infine dal Cav. N. H. Attilio De Lisa la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.