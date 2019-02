Anna Iaccarino trova anche il logo di “Piano Forte” e il gruppo, Rosa Russo “No grazie”. A Piano di Sorrento due donne sindaco?

Piano di Sorrento . Esce anche il logo per il gruppo fondato da Anna Iaccarino, ex consigliere comunale di opposizione , ma anche per un periodo alleata con l’attuale sindaco Vincenzo Iaccarino, poi ognuno per la propria, divergente, strada..

Un pianoforte di quelli classici, con la coda che rappresenta Vico Alvano ed una sinuosa tastiera al posto della Marina di Cassano. Al centro dieci note colorate che danzano in un pentagramma, suonando la scritta Piano Forte. Note colorate che provengono da quei tasti bianchi e neri; quasi a voler sancire le linee guida del progetto. Una diversità che diventa ricchezza. Per “…provare a cogliere l’effetto prodotto dall’accostamento di cromie diverse, anziché limitarsi ad avvicinare solo gradazioni dello stesso colore. Provare a cogliere la melodia prodotta dal tocco dei tasti bianchi e di quelli neri” per usare le parole della stessa promotrice di PianoForte, l’avvocato Anna Iaccarino. E’ stato proprio la Iaccarino a postare sul suo profilo facebook il logo del movimento, un movimento sta raccogliendo già le prime adesioni ufficiali. Così è ancora l’ex Consigliere comunale a farci sapere che con lei in questa avventura ci saranno Giancarlo d’Esposito, Danilo Esposito, Torquato Galasso ed anche l’attuale Consigliere comunale Antonio D’Aniello.

Fra gli altri che abbiamo sentito l’ex sindaco Luigi Iaccarino “Gli faccio gli auguri, ma ho fatto il mio , ora penso alla famiglia.. però vorrei dire che se c’è Vincenzo Iaccarino è colpa nostra e di chi si è tirato indietro.. lasciamolo fare , poi si giudica se ha fatto bene o ha fatto male…” E Gianni Iaccarino ? “Faccio gli auguri a chiunque si impegni per il paese, c’è molto da fare a Piano per rilanciarla “. Una battuta strappata a Rosa Russo, assessore forte di questa amministrazione, come di quella di Ruggiero, ora comandante della polizia municipale di Massa Lubrense, gli abbiamo chiesto se entrava nel gruppo. “No grazie. Come donna c’è già Anna Iaccarino..”.

Questa mattina, scherzando, abbiamo detto ad Anna , allora sarà uno scontro fra donne ? “Non è una lista, il nostro è un gruppo aperto a tutti, anche al sindaco Vincenzo Iaccarino. Pensiamo che si debba ragionare per il bene della città”.

Insomma solo ipotesi, però dal ritorno di Giovanni Ruggiero, l’ex sindaco che sta impegnato come vice preside al Liceo Classico Marone di Meta, con lo scontro con Vincenzo Iaccarino , o anche il vicesindaco Pasquale D’Aniello, l’outsider Michele Maresca, il rafforzamento del Movimento Cinque Stelle, non sarebbe male la suggestiva ipotesi di due donne sindaco..

Anche perchè Piano ha bisogno di “bellezza”, la bellezza salverà il mondo, si dice.. E così potrebbe migliorare Piano, magari a cominciare da Piazza Cota, infatti invece di sprecare tante energie e risorse per abbattere la Scuola Carlo Amalfi, perchè non abbattere quel brutto palazzo comunale, dietro al quale, al parte degrado e scritte vergognose, si dice succede di tutto, e lasciamo parlare la cronaca, fare di questa piazza, fra l’altro sempre viva con tanti bar e locali, il salotto buono della Penisola Sorrentina?