Angri. Durante la notte rubate le ruote di due auto, al loro posto i proprietari hanno trovato dei mattoni

Angri. Quando questa mattina alcuni residenti di Via Ardinghi sono usciti di casa hanno trovato ad attenderli una brutta sorpresa. Le loro auto erano parcheggiate al solito posto ma non avevano più le quattro ruote che qualcuno aveva sottratto durante la notte sostituendole con quattro mattoni. Una scena inverosimile che potrebbe inizialmente far pensare ad uno scherzo ma che, purtroppo, nulla ha di divertente. Sembra che nessuno si sia accorto di nulla e che i ladri abbiano agito indisturbati. Ora ci si domanda chi possa aver compiuto un gesto simile e si teme che episodi del genere possano ripetersi.