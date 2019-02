Ambulanza a Tramonti per la frana, ma servirebbe tutto l’inverno

Aggiungiamo alla notizia una giusta riflessione di Gaspare Apicella . A Tramonti in Costiera amalfitana Mentre si attende con il fiato sospeso la riapertura della provincia di Salerno per Maiori, con lo sgombero dal materiale terroso a Pucara, a Tramonti sono stati adottate misure per la tutela della popolazione in questa emergenza. La chiusura delle scuole è stata prorogata fino a domani con ordinanza del sindaco Antonio Giordano, ed a partire da stasera presso i locali della guardia medica, stazionerà un’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana, che dalle ore 20 risponderà alle eventuali richieste del 118, fino al termine dell’emergenza.

Tramonti non resta isolata ma perchè non farlo anche tutto l’inverno? Questa è la riflessione del professor Apicella

Al Comune di Tramonti, operoso territorio collinare della costa amalfitana, stazionerà, per volere e determinazione di molti, una ambulanza presso i locali della guardia medica locale.

Il mezzo di soccorso resterà, per poter prontamente rispondere alle esigenze ed alle chiamate del 118, fin o al termine dell’emergenza di questi giorni di tempo avverso e di relativi smottamenti.

Però, vista la difficile situazione del territorio tramon tano, data la vastità e date alcune complicate

operazioni, si potrebbe far richiesta alla C.R.I. di lasciare una ambulanza per un periodo molto più lungo, almeno fino alla fine dell’inverno o per un periodo più esteso.

La eventualità di pericoli costanti, di incidenti sul lavoro nei campi ed altro consiglierebbe infatti questa risoluzione per poter coprire con efficacia anche gli incidenti stradali, molto frequenti al momento dato lo stato pietoso del manto stradale.

Il problema esiste visto che l’ospedale più vicino è il Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello già di per se lontano e, non dimentichiamolo, la strada è ufficialmente chiusa . L’alternativa è l’ospedale di Nocera ci vuole quasi mezz’ora un Valico di Chiunzi dissestato e a volte impraticabile, per neve e pioggia, poi una serie di tornanti .