Amalfi, il vincitore di Sanremo Mahmood saluta i pescatori di “Zeffiro Sereno” – VIDEO

Il fresco vincitore di Sanremo “Mahmood” ha omaggiato con un saluto i pescatori, nonché titolari, del ristorante “Zeffiro Sereno” di Amalfi. Il video è apparso sulla fanpage del ristorante stesso e vede il giovane cantante salutare Nino, Michele e Mattia “tre pescatori bravissimi”.

Come ormai tutti sanno, il giovane cantante milanese, di origini egiziane, ha vinto il Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”. Nato a Milano nel 1992 da madre sarda e padre egiziano è cresciuto nel quartiere periferico del Gratosoglio e ha cominciato a studiare canto fin da piccolo.

Nel 2012 ha partecipato alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria Under Uomini capitanata da Simona Ventura. Viene inizialmente scartato dalla Ventura agli Homevisit, poi ripescato dal televoto e infine eliminato nel corso della terza puntata. Dopo l’esperienza televisiva comincia a scrivere e produrre suoi pezzi. Nel 2015 vince il concorso canoro Area Sanremo guadagnando il diritto di partecipare, nella sezione “Nuove Proposte”, al Festival di Sanremo 2016, nel quale presenta il brano Dimentica, classificandosi al quarto posto

Il ristorante Zeffiro Sereno, ricordiamo, sorge nei pressi della Spiaggia della Vite e offre prodotti tipici del luogo, stagionali, garantendo altissima qualità specialmente per quanto riguarda il pesce. Un posto che in poco tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi visitatori della Costiera Amalfitana e meta preferita di tanti vip e celebrità di tutto il Mondo: da Lana del Rey passando per l’attore Edward Norton, sono solo alcune delle grandi personalità che sono passate per il tanto rinomato ristorante.