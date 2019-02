Amalfi. Un uomo di 56 anni colpito da infarto viene salvato dai medici del Pronto Soccorso di Castiglione

Amalfi. Un 56enne, preoccupato per dolori al torace, ha raggiunto questa mattina il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione di Ravello dove il cardiologo lo ha sottoposto a visita rendendo conto che i dolori erano causati da un infarto in corso. Immediatamente gli ha somministrato le prime cure per stabilizzare il quadro clinico e ne ha disposto il trasferimento presso il nosocomio “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Al porto di Maiori un’eliambulanza ha atteso il 56enne e lo ha trasportato presso la struttura ospedaliera nel reparto di Cardiologia dove è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.