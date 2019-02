Amalfi. “Un sogno che prende forma”, il sindaco Daniele Milano annuncia i lavori all’ex Tribunale. Sarà centro di Aggregazione Sociale. Qui noi ci recavamo quotidianamente per il nostro lavoro di avvocato quando era Tribunale, sezione distaccata di Salerno, poi Pretura, poi Giudice di Pace. Poi nulla, l’accorpamento, che di fatto ha allontanato comunque i cittadini alla Giustizia, ha soppresso questa struttura dove noi passavamo spesso intere giornate.

Una tristezza la sua chiusura e con la crescente passione per il giornalismo è stata anche uno dei motivi per cui ho deciso di far sempre di meno l’avvocato , senza perdere mai la passione per la professione forense, anche se calpestata sempre di più da normative restrittive nei confronti dei cittadini. Ma ancora più triste era vedere questo immobile desolatamente abbandonato.

Questa mattina l’annuncio entusiasta del sindaco Daniele Milano, e ha ragione. Il Comune sta dimostrando di non essere impaludato nell’immobilismo ed è riuscito ad uscire dalle sabbie mobili della burocrazia portando avanti un bel progetto che va verso la coesione e inclusione sociale, che spesso manca in Costiera amalfitana.

Dunque in questa struttura dove si discuteva di giustizia legale e formale, si opererà per la giustizia sociale e umana. Attività per i bambini, per i giovani, per gli anziani, per le fasce deboli e questo per il momento con soli 270 mila euro provenienti dal bilancio comunale .