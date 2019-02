Amalfi, riapre tabaccheria chiusa: vinto ricorso al Tar

Riapre la tabaccheria chiusa nel centro Amalfi. Apre di nuovo i battenti l’esercizio, dopo aver vinto il ricorso al Tar contro il Comune, che aveva deciso di sospendere le attività per verificare l’agibilità dei locali, che erano stati chiusi in seguito ad accertamenti. La versione dei fatti dell’epoca infatti parlano di una segnalazione da parte di un’attività vicina, sull’agibilità dei locali in cui detta attività (autorizzata dall’AAMS, ente nazionale di controllo) veniva lecitamente esercitata. Per tale motivo il Comune di Amalfi, in autotutela, decideva di sospendere l’attività in attesa di verifiche di tipo urbanistico. E contro tale decisione il titolare dell’immobile aveva opposto ricorso.