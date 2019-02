Amalfi. La mareggiata trasporta sulla spiaggia un grosso tronco di albero

Amalfi. L’ondata di maltempo sta flagellando da giorni il Sud Italia ed anche la nostra costiera amalfitana. Innumerevoli i danni registrati a causa delle forti piogge, come smottamenti e cadute di pietrame. Anche il mare, a causa delle mareggiate e delle correnti, trascina con sé di tutto e spesso lo deposita lungo gli arenili, come è accaduto ieri a Castellammare di Stabia dove addirittura è stata ritrovata sulla battigia la carcassa di una mucca in iniziale stato di decomposizione. Anche ad Amalfi oggi il mare ha lasciato un “regalo”. Per fortuna non si tratta di resti di animali, che comportano anche un pericolo igienico-sanitario. Ad essere abbandonato dalla risacca sulla spiaggia della città della costiera amalfitana un grosso tronco di albero, lungo quasi dieci metri, forse caduto da qualche montagna in seguito al maltempo. Sicuramente molto più bello da fotografare nel paesaggio rispetto ad una mucca morta…