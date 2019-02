Amalfi la bella notizia: messa in sicurezza la Pineta, ora si punta a riaprire la passeggiata Longellow . E’ una delle più belle del mondo. La suggestiva passeggiata pedonale esterna alla galleria dei Cappuccini, che conduce turisti e residenti al lungomare attraverso la scalinata retrostante l’hotel La Bussola fino ad arrivare al Porto è una delle più amate dai turisti . Chi non se lo ricorda fra gli studenti che frequentavano le superiori ad Amalfi della Costiera amalfitana? Ad annunciare i lavori il sindaco Daniele Milano “Completate le lavorazioni per la messa in sicurezza del parco della #Pineta ad #Amalfi, possiamo ora programmare gli interventi interni e quelli per riaprire #passeggiata Longfellow”

Daniele Milano ci ha fatto venire in mente Andrea Amendola, con Amendola a volte parlavamo ore e conosceva tutto della sua Amalfi. Ci teneva in particolare per questa stradina e per cosa simboleggiava.

Ma chi era Longfellow?

Henry Wadsworth Longfellow (Portland, 27 febbraio 1807 – Cambridge, 24 marzo 1882) è stato uno scrittore e poeta statunitense, tra i primi letterati americani ad assurgere alla fama mondiale.

Longfellow fu il più famoso poeta della scena del New England nell”800 e scrisse numerose opere tra cui Evangeline e Il faro.

Fu un acceso promotore dell’abolizione della schiavitù negli anni prima e durante la Guerra Civile Americana insieme ad altri intellettuali che gravitavano nell’orbita di Harvard e soprattutto insieme all’allora Governatore del Massachusetts John Andrew.

Intorno al 1862 insieme ai letterati James Russell Lowell, Oliver W. Holmes e George Washington Greene diede vita al cosiddetto “Circolo Dante”, atto a promuovere la conoscenza della Divina Commedia di Dante Alighieri negli Stati Uniti. Insieme ai suoi colleghi del circolo, Longfellow ne portò a termine la prima traduzione statunitense in inglese nel 1867.

Da allora il successo dell’opera di Dante in America fu costante ed in seguito il Circolo diventò la “Dante Society”, una delle più famose associazioni di dantisti nel mondo.

Ad Amalfi Longfellow dedicò anche una poesia ispirata da queste passeggiate

Amalfi





Sweet the memory is to me

Of a land beyond the sea,

Where the waves and mountains meet,

Where amid her mulberry-trees

Sits Amalfi in the heat,

Bathing ever her white feet

In the tideless summer seas.

Dolce il mio ricordo

di una terra oltre il mare,

dove onde e monti si incontrano,

dove tra i gelsi

siede Amalfi al sole,

si bagna i piedi bianchi

nel mare immobile d’estate.

In the middle of the town,

From its fountains in the hills,

Tumbling through the narrow gorge,

The Canneto rushes down,

Turns the great wheels of the mills,

Lifts the hammers of the forge.

Nel mezzo della città,

dalle sue fontane sulle colline,

attraverso le sue strette gole,

il Canneto scorre,

facendo girare le grandi ruote dei mulini,

solleva i martelli della fornace.

‘T is a stairway, not a street,

That ascends the deep ravine,

Where the torrent leaps between

Rocky walls that almost meet.

Toiling up from stair to stair

Peasant girls their burdens bear;

Sunburnt daughters of the soil,

Stately figures tall and straight,

What inexorable fate

Dooms them to this life of toil?

È una scala, non una strada,

quella che sale su per la gola profonda

là dove il torrente striscia tra

pareti di roccia che quasi si toccano.

S’affaticano a salire le scale

le villanelle con il loro carico;

figlie bruciate dal sole della terra,

come statue alte e dritte,

quale destino inesorabile

le condanna a questa vita di fatiche?

Lord of vineyards and of lands,

Far above the convent stands.

On its terraced walk aloof

Leans a monk with folded hands,

Placid, satisfied, serene,

Looking down upon the scene

Over wall and red-tiled roof;

Wondering unto what good end

All this toil and traffic tend,

And why all men cannot be

Free from care and free from pain,

And the sordid love of gain,

And as indolent as he.

Signore dei vigneti e delle terre,

in alto sta il convento.

sulle sue terrazze cammina dritto

con le braccia conserte,

placido, tranquillo, sereno

guarda giù la scena

verso il muro e il tetto rosso;

si chiede a che serve

tutta quella fatica,

perché gli uomini non possono

essere liberi da fatiche e dolori,

dal sordido amore del guadagno,

ed essere indolenti come lui.

Where are now the freighted barks

From the marts of east and west?

Where the knights in iron sarks

Journeying to the Holy Land,

Glove of steel upon the hand,

Cross of crimson on the breast?

Where the pomp of camp and court?

Where the pilgrims with their prayers?

Where the merchants with their wares,

And their gallant brigantines

Sailing safely into port

Chased by corsair Algerines?

Dove sono ora le barche cariche

dai mercati di oriente ed occidente?

dove sono i cavalieri in corazze di ferro

diretti in Terra Santa,

guanti di acciaio alle mani,

croce cremisi al petto?

dove sono i fasti del campo e di corte?

dove i pellegrini con le preghiere?

dove i mercanti e le loro merci,

i loro impavidi brigantini

a navigare al sicuro nel porto

rincorsi dai corsari d’Algeri?

Vanished like a fleet of cloud,

Like a passing trumpet-blast,

Are those splendors of the past,

And the commerce and the crowd!

Fathoms deep beneath the seas

Lie the ancient wharves and quays,

Swallowed by the engulfing waves;

Silent streets and vacant halls,

Ruined roofs and towers and walls;

Hidden from all mortal eyes

Deep the sunken city lies:

Even cities have their graves!

Scomparsi come flotte di nuvole,

come il suono di una tromba,

e i commerci e le folle!

fantasmi finiti nel fondo degli mari

giacciono gli antichi moli ed i pontili,

inghiottiti dalle onde avvolgenti;

strade silenziose e saloni vuoti,

tetti decadenti e torri e mura;

nascosti agli occhi dei mortali

la città giace nel profondo:

anche le città hanno le loro tombe!

This is an enchanted land!

Round the headlands far away

Sweeps the blue Salernian bay

With its sickle of white sand:

Further still and furthermost

On the dim discovered coast

Paestum with its ruins lies,

And its roses all in bloom

Seem to tinge the fatal skies

Of that lonely land of doom.

Questa è una terra incantata!

intorno al promontorio laggiù

splende la baia azzurra di Salerno

con la sua falce di bianca sabbia:

ancora oltre si intravede

la costa di Paestum con le sue rovine,

le sue rose tutte in fiore

sembrano tingere i cieli fatali

di quella terra solitaria del destino.

On his terrace, high in air,

Nothing doth the good monk care

For such worldly themes as these,

From the garden just below

Little puffs of perfume blow,

And a sound is in his ears

Of the murmur of the bees

In the shining chestnut trees;

Nothing else he heeds or hears.

All the landscape seems to swoon

In the happy afternoon;

Slowly o’er his senses creep

The encroaching waves of sleep,

And he sinks as sank the town,

Unresisting, fathoms down,

Into caverns cool and deep!

Sulla sua terrazza, in alto,

di nulla si cura il monaco

sono cose terrene queste,

dal giardino di sotto

salgono sbuffi di profumo,

e un suono è nelle sue orecchie

del ronzare delle api

nei luminosi alberi di castagno;

nient’altro egli vuole avere o ascoltare.

Tutto il paesaggio sembra godere

nel pomeriggio felice;

lentamente sui suoi sensi scivola

l’avvolgente onda del sonno,

e lui affonda come affondò la città,

senza fare resistenza, fantasmi verso il basso,

in caverne fredde del profondo!

Walled about with drifts of snow,

Hearing the fierce north-wind blow,

Seeing all the landscape white,

And the river cased in ice,

Comes this memory of delight,

Comes this vision unto me

Of a long-lost Paradise

In the land beyond the sea.

Avvolto da spruzzi di neve,

mentre sento fischiare il freddo vento del nord,

tutto uno scenario di bianco,

il fiume chiuso in una gabbia di ghiaccio,

mi ritorna in mente

questo ricordo di Paradiso perduto

nella terra oltre il mare.

Traduzione Antonio Gallo