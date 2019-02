Amalfi: Nuovo corso di formazione per Operatori della Sicurezza organizzato dalla Millenium

Ad Amalfi, la Millenium Costa D’Amalfi, la pubblica assistenza della Costiera Amalfitana, ha organizzato un nuovo corso di formazione, coordinato dall’ing. Giuseppe Mormile, esperto in materia di sicurezza, per i propri addetti “Operatori di sicurezza”. Gli stessi potranno essere destinati alle seguenti mansioni: assistenza all’esodo; instradamento e monitoraggio dell’evento; lotta antincendio.

Il nuovo corso di formazione legato alla sicurezza è stato indetto in seguito a una serie di normative del Ministero dell’Interno, consequenziali ai numerosi incidenti accaduti durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento

Gli Organi di Controllo, sensibilizzati sul problema, hanno così deciso di applicare in maniera rigorosa la Legislazione già esistente procedendo nel contempo ad emanare nuove disposizioni in materia di sicurezza.

L’inadempienza alle prescrizioni comporta: rischi per il pubblico presente e per gli addetti ai lavori, sanzioni amministrative e penali a carico dei responsabili della manifestazione, la negazione della Licenza di Pubblico Spettacolo soprattutto nei casi in cui la manifestazione è sottoposta al controllo da parte di una Commissione Tecnica di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.