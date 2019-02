Amalfi: Auguri alla neo-laureata Isabella Gargano

Una bella notizia per Amalfi per una sua figlia che davvero merita . Ieri 26 febbraio, nell’Aula “Carmine Pecoraro” dell’Università di Fisciano, Isabella Gargano ha ottenuto la laurea specialistica in: “SCIENZE DELLA VALUTAZIONE MOTORIA-SPORTIVA E TECNICHE DI ANALISI E PROGETTAZIONE DELLO SPORT PER DISABILI”.

In questa seduta ha discusso la seguente Tesi: “Disabili Allen-Abili. L’approccio BioPsicoSociale all’Attività Motoria” conseguendo il voto finale di 110 e lode.

Nei primi tre anni precedenti questa specializzazione, aveva conseguito la laurea in “SCIENZE DELL’EDUCAZIONE”.

Molto contenti i genitori, soprattutto il padre Andrea, insegnante di Educazione Fisica in congedo, il quale vede nella propria figlia un perfezionamento e un prosieguo alla sua passione professionale sportiva.

Isabella nel suo curriculum extra-universitario è attualmente atleta di Canoa Velocità, Istruttrice FICK di II Livello nonchè Tecnico di Paracanoa.

Davvero Complimenti da Positanonews!