Amalfi: Il 25 febbraio incontro tra i soci del consorzio turistico

Il 25 febbraio si terrà l’assemblea del consorzio turistico Amalfi di Qualità con tutti i rappresentati delle strutture, in particolare i ristoranti ed i fornitori convenzionati. A comunicarlo il presidente del consorzio turistico Gennaro Pisacane.

L’incontro si terràpresso l’hotel “La Bussola” di Amalfi e sarà presentato il programma delle attività programmate per quest’anno e vedrà nuovamente riproposta l’iniziativa “Racconti del Territorio”: questo è un programma quotidiano escursioni guidate che il Consorzio mette a disposizione gratuitamente di tutti gli ospiti che soggiornano nelle strutture per presentare il territorio e un miglior soggiorno in Costiera Amalfitana.

Il programma, come gli altri anni, riguarderà Amalfi, Ravello, Positano: ci saranno visite ed escursioni alla Valle delle Ferriere, al Sentiero degli Dei e una bellissima passeggiata Ravello-Amalfi con visita ad Atrani e tutte gli eventi organizzati verrano due volte a settimana sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Il programma dal 1° aprile 2019 al 6 gennaio 2020, come lo scorso anno.

L’incontro sarà aperto al pubblico e sarà un’occasione per parlare della situazione turismo in costiera e delle prospettive future; saranno, inoltre, approvati il bilancio consecutivo e quello preventivo e presentati i i fornitori convenzionati per il 2019.