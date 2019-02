Allagamenti anche a Salerno. Chiusa strada a Pellezzano

In Costiera amalfitana frana a Tramonti a Salerno non se la passano meglio, è chiusa anche la strada per Pellezzano Allagamenti e disagi per le avverse condizioni meteo nel salernitano. La pioggia caduta questa notte ha determinato frane e smottamenti oltre ad allagamenti. In queste ore i vigili del fuoco stanno controllando la situazione. Anche i vigili urbani sono stanno verificando la praticabilità dei sottopassi cittadini. Disagi a Pellezzano dove una frana tra Capezzano e Coperchia ha interrotto la circolazione stradale. Sul posto la Protezione Civile di Santa Maria delle Grazie di Pellezzano oltre ai Vigili Urbani

Per tutta la giornata c’è allerta meteo in Campania con criticità idrogeologica di colore Giallo.

Si prevedono, infatti, “Precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali”. Un quadro meteo che, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (come, ad esempio, tombature o restringimenti).Occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate