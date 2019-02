Alberghi in Costiera amalfitana. Saraceno di De Siano ad Amalfi non apre nel 2019, Zi Ntonio a Scala si rinnova. I De Siano di Ischia non riescono ad aprire l’hotel Il Saraceno per quest’anno, una notizia che abbiamo anticipato un mese fa a Praiano a un nuovo dipendente di prestigio che non ci credeva, ma purtroppo è andata così. Delusione da parte dei dipendenti e di tutti noi che ci tenevamo a questa struttura di prestigio.. Buone notizie invece vengono da Scala, nella cittadina di fronte Ravello Zi Ntonio si rinnova, gestione unificata con il ristorante “Ciccio, Mare, Sole e Terra”.. Ma non sono le uniche novità, domani parleremo di Positano e Praiano.. oramai la stagione turistica è alle porte