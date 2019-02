Albano si cancella da Facebook , troppa cattiveria

Notizia choc, Al Bano ha cancellato il suo profilo facebook: troppi insulti. Il cantante ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano: il web è un mondo di merda. Ora toccherà acquistare minimo un francobollo per continuare a spedirgli lettere di insulti da indirizzare a Cellino San Marco o telefonargli sul cellulare, il numero lo potete chiedere, come per tutti i vip, a Fabrizio Corona dietro compenso in nero naturalmente. #pensierieliatici