Al Marte di Cava de’ Tirreni il 23 febbraio si presenta “Una casa in Costiera” di Giovanni Canestrelli

Cava de’ Tirreni. Sabato 23 febbraio alle 18:00, presso la Mediateca Marte, nell’ambito di Campania d’autore, la manifestazione dedicata agli scrittori della Campania o che scrivono di questa meravigliosa regione, sarà presentato il libro “Una casa in Costiera” di Giovanni Canestrelli, Tullio Pironti Editore.

A dialogare con l’autore Maria Gabriella Alfano, presidente dell’associazione L’Iride Arte e Cultura, Stefania Lombardi, dirigente scolastica del Liceo Scientifico “ A. Genoino” e Angelo Canora, vice presidente dell’associazione “Amici della terza età, Antico Borgo”.

Il libro sarà interpretato dagli alunni della IIIC del liceo scientifico A. Genoino, che hanno creato anche il booktrailer del libro stesso, guidati dalla tutor la professoressa Erminia d’Auria. Modera la giornalista Imma Della Corte.

Una casa in costiera abbandonata da anni, un veterinario in pensione che se ne innamora, una scomparsa misteriosa che apre nuovi imprevedibili scenari. Questa in breve la trama del libro che aprirà tanti spunti di riflessione e il racconto di varie storie in un incontro fra due generazioni, quella dei ragazzi e quella degli amici della terza età, che si intrecciano anche nel libro, fra amicizie e amori nati in età matura, incorniciati dal mare e dai paesaggi della Divina Costa che ammalia con i suoi colori, i suoi profumi e i suoi sapori.